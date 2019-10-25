مصر تُكذب «ناسا»: لن يحدث أعاصير

القاهرة(صدى):

كذبت السلطات في مصر، الصورة التي نشرتها وكالة «ناسا» الأمريكية، بشأن إمكانية حدوث إعصار في السواحل الشمالية لمصر.

ونفى مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، ما قالته الوكالة، واصفًا الأمر بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول.

من جانبه، قال المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية سامح مصطفى: «لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدّعي البعض؛ فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة».

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست، كانت قد نشرت صورة من وكالة ناسا، تظهر فيها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، متوقعة حدوث إعصار مداري.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يحدث أجواء غير عادية في مصر أو في المحافظات الساحلية كالإسكندرية كما كان متوقع.