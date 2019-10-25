فجر السعيد تُهين مغرد اتهمها بالذهاب لتل أبيب: « متى رحت يا حمار »

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد أحد متابعيها، بعد أن اتهمها بالتواجد في جناح محجوز ضمن احد فنادق تل أبيب.

وقال المغرد لفجر: ” بدي اسألك سؤال واني بعرف جوابو ولكنك لم تجرأي ما هو سر الجناح المحجوز بفندق بتل أبيب عن طريقة رجل أعمال سعودي والجناح انثى (فجر السعيد ) وخمس ضباط من الموساد ولمدة اسبوع كامل ” .

وردت فجر السعيد بلهجة شديدة: يا حمار انا من 1-8 في باريس اعالج متى رحت تل أبيب؟!!!!!! وبعدين يا حمار انا اذا بسوي شي اسويه علني ما اخاف الا من رب العالمين .. فهمت يا ثور ” .