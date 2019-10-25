دراسة تكشف شكل العاملين بالمكاتب بعد 20 عاما من الخدمة

لندن(صدى):

كشفت دراسة حديثة عن الشكل الذي ستصبح عليه أجساد الموظفين بعد 20 عاما من العمل في مشهد صادم يدق ناقوس الخطر لدى ملايين الأشخاص الذين يعملون في وظائف مكتبية.

وابتكرت الدراسة دمية بحجم وشكل يشبه الإنسان العادي تماما، وأطلقت عليها اسم “إيما”، لتوضح من خلالها المخاطر الصحية التي تحدق بالموظفين الجالسين على مكاتبهم طوال الوقت ، حيث يبدو ظهر إيما منحنيا بصورة كبيرة نتيجة جلوسها على مكتب على مدار السنين، دون أن تحظى بـوضعية جلوس صحية.

كما يظهر بطن إيما منتفخا، وتعاني من توسع في الأوردة بسبب سوء تدفق الدم، بالإضافة إلى جفاف واحمرار في عينيها، ناتجة عن التحديق المتواصل في شاشات الكمبيوتر.

وقال خبير السلوك الذي قاد الدراسة وليام هيغام: “ما لم نجر تغييرات جذرية في حياتنا العملية، مثل التحرك أكثر وتغيير وضعية جلوسنا والحصول على فترات راحة منتظمة للمشي، أو تحسين المنطقة التي نعمل بها، فإن مكاتبنا ستجعلنا مرضى للغاية” .

وأوضحت الدراسة أن 50 بالمئة من العاملين في بريطانيا يعانون بالفعل من مشاكل صحية مرتبطة بأعمالهم، إذ يواجه 49 بالمئة منهم آلاما في العيون، ويعاني 49 بالمئة آلام الظهر، و48 بالمئة يشكون من الصداع، وذلك كنتيجة مباشرة لعملهم المكتبي.