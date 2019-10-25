حزب الله يٌثير السخرية بتصريحاته الأخيرة حول حراك لبنان

بيروت(صدى):

شن الشعب اللبناني موجة من السخرية على حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله، اليوم الجمعة، بعد أن اتهم شخصيات في الحراك الذي تشهده البلاد، بالارتباط بسفارات وجهات أجنبية.

ويشهد لبنان منذ أيام مظاهرات حاشدة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وانتشار الفساد في مفاصل الدولة، حيث دعا المحتجون إلى تغيير النخبة الحاكم التي وصفوها بـ “ الفاسدة “ .

وقال نصرالله الذي يرتبط بعلاقة قوية مع إيران: هناك شخصيات في الحراك ترتبط بسفارات وجهات أجنبية.

ويبدو أن نصرالله يناقض نفسه، فزعم انتماء المتظاهرين لجهات أجنبية، على الرغم من تفاخره علنُا بتبعيته للمرشد الأعلى في إيران.

ورأى الشعب اللبناني أن حديث نصر الله ” لا يستقيم إلا إذا كان لا يرى أن سفارة إيران في بيروت سفارة أجنبية، أو أن المسؤولين الإيرانيين الذين ينسقون عمل حزبه، في السلم والحرب، مسؤولون أجانب.

وغردت ناشطة لبنانية تدعى ديما، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قال نحنا جماعة سفارات.. عنده مشكلة مبدأ مع الناس اللي بتحكي مع السفارات “ .

وأرفقت ديما تغريدتها بصورة تجمع حسن نصر الله مع الجنرال قاسم سليماني والمرشد الإيراني علي خامنئي، للتذكير بعلاقته مع جهات أجنبية، وهي التهمة التي يرمي به الآن بعض المتظاهرين ضد الحكومة.