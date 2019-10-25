القبض على وافد عربي قتل آخر في وادي دواسر

علي القحطاني(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في وادي الدواسر، القبض على وافد يمني الجنسية، متهم بقتل شخص آخر من جنسيته.

وتلقت الجهات الأمنية، بلاغًا عن جريمة قتل في مزرعة بوادي الدواسر، حيث تم على الفور التحري ومباشرة الواقعة، واتضح أن القاتل من الجنسية اليمنية ويقيم بطريقة غير نظامية.

وكشف مصدر أمني، أن الجريمة وقعت داخل غرفته بمزرعة كفيله، نتيجة لخلافات قديمة تعود لفترة تواجدهما في بلادهما، إذ لاذ المتهم بالهروب بعد ارتكابه الجريمة.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، بعدما حاول الخروج من محافظة باعتباره مقيم بطريقة غير نظامية، فيما اعترف المتهم بالجريمة وتمت إحالته للنيابة العامةظو