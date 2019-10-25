اعتمدي الريجيم الصيني لخسارة الوزن في وقت قياسي

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء في التغذية ، للسيدات اللواتي رغبن في التخلص من الوزن الزائد ريجيم تخسيس على الطريقة الصينية للحصول على جسم رشيق وقت قصير.

اليوم الأول : وجبة الفطور: لفافة صينية تحتوي على الخضار والجمبري + كوب من الشاي الأخضر الخالي من السكر ، وجبة الغداء: طبق سمك مطهو على البخار+ خضار مطهوة على البخار+ كوب مرق خال من الدسم. وجبة خفيفة: قبضة من البندق+ قطعتين من الشوكولا الداكنة (كاكاو بنسبة 85%) ، وجبة العشاء: عدس مطهو مع الجمبري والكاري+ شاي أعشاب بدون سكر.

اليوم الثاني وجبة الفطور: عجة بيض مع الأعشاب الطازجة+ كوب من الشاي الأخضر بدون سكر ، وجبة الغداء: سوشي أو ساشيمي + طبق من السلطة +كوب من المرق الخالي من الدسم ، وجبة العشاء: حساء ميزو أو توفو مع الطحالب + سبانخ مطهوة مع الزنجبيل.

اليوم الثالث : وجبة الفطور: حبة أفوكادو+ قطعة من جبنة الماعز+ كوب من الشاي الأخضر خالي من السكر ، وجبة الغداء: طبق أرز مع لحم العجل الخالي من الدهون+ كوب شاي اخضر من دون سكر ، وجبة خفيفة: قبضة من اللوز + 10 حبات من فاكهة الليتشي ، وجبة العشاء: طبق معكرونة مصنوعة من حبوب الجاودار مع الأعشاب والفطر+ شاي زنجبيل أو حلبة..

اليوم الرابع : وجبة الفطور: طبق شوربة عدس + بيضة مسلوقة+ شاي أخضر بدون سكر ، وجبة الغداء: قطعة من لحم الحبش+ كوب من الأرز+ خضار مطهوة على البخار ، وجبة خفيفة: إجاصة+ قبضة من الكاجو ، وجبة العشاء: طبق شوربة خضار (الفاصولياء والكركم والحلبة والزنجبيل).

اليوم الخامس : وجبة الفطور: توفو مطهو مع زيت جوز الهند وبذور السمسم وبهارات+ كوب من الشاي الأخضر بدون سكر ، وجبة الغداء: شوربة دجاج وخضار خالية من الدسم ، وجبة خفيفة: قبضة من اللوز ، وجبة العشاء: توفو بالفطر+ شاي بخلاصة الأعشاب.

اليوم السادس : وجبة الفطور: كوب من الأرز الكامل+ كوب من الشاي الأخضر الخالي من السكر ، وجبة الغداء: خضار مطهوة على البخار أو مشوية مع الصدف وكوب من المرق الخالي من الدسم ، وجبة خفيفة: مخفوق حليب صويا مع الكيوي ، وجبة العشاء: كوب من الأرز + كوب من حليب جوز الهند + قطعة من السمك المشوي.