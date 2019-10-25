امرأة تلقي بالسحر على مركبة بالكويت تثير جدلا (فيديو)
وثق أحد الأشخاص في شوارع الكويت إقدام امرأة على إلقاء السحر على مركبة تقف في الشارع.
وظهرت السيدة في الفيديو وهي تخرج من سيارتها نحو سيارة أخرى وبدى عليها أنها تلقي بالسحر على السيارة.
وأثار الفيديو جدلا كبيرا نظرا لاستمرار وجود أشخاص يفعلون مثل هذه الأمور ويصدقون الدجل والمشعوذين.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 451 ] نشر منذ 28 دقيقة
اي دجل ..السحر حقيقه ما سلم منها رسول الله…
اللهم احفظنا بحفظك…
لاكن السحر يخدمك بالشر وليس بالشفاء والخير
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85435 ] نشر منذ 14 دقيقة
اعوذ باالله من شر ماخلق .. آمين ,,