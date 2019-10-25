امرأة تلقي بالسحر على مركبة بالكويت تثير جدلا (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

وثق أحد الأشخاص في شوارع الكويت إقدام امرأة على إلقاء السحر على مركبة تقف في الشارع.

وظهرت السيدة في الفيديو وهي تخرج من سيارتها نحو سيارة أخرى وبدى عليها أنها تلقي بالسحر على السيارة.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا نظرا لاستمرار وجود أشخاص يفعلون مثل هذه الأمور ويصدقون الدجل والمشعوذين.