بالصور.. 10 سيارات من المستقبل تتنافس في معرض طوكيو موتور

طوكيو(صدى):

أستعرض منظمو معرض طوكيو للسيارات 2019 ، أبرز طرازات السيارات من المستقبل.

1- سوزوكي WAKU SPO : سيارة هجينة، ببابين، وتضم عناصر تصميم يمكن تبديلها وفقاً للتفضيل الشخصي، مثل المصابيح الأمامية، والمرايا الجانبية.

2- لكزس LF-30: أول سيارة كهربائية بشكل كامل من Lexus، ولها تصميم غير تقليدي في أبواب السيارة، مع أدوات في السيارة تتميز بخاصية اللمس، وتصل سرعتها إلى 124 ميلاً في الساعة.

3- سيارة ساشيمي بالطاقة الشمسية: تمكنت اليابان من تسخير قوة الشمس في هذه السيارة.

4- ميتسوبيشي MI-TECH: تأتي السيارة دون أبواب، أو سقف، وبمقعدين، وإطارات كبيرة الحجم، و4 محركات.

5- نيسان Ariya: يوضح هذا النموذج لغة التصميم الجديدة والمستقبلية لطراز نيسان.

6- تويوتا E-Racer: سيارة رياضية أنيقة آتية من الواقع الافتراضي.

7- سيارة من الخشب: صدق أو لا تصدق، هذه السيارة مصنوعة من الخشب، ويقوم الباحثون اليابانيون حالياً بتجريب مادة مصنوعة من لب الخشب تزن خمس وزن الفولاذ، ومع ذلك فهي أقوى ب 5 مرات.

8- ميتسووكا اوروشي: قد تتغلب على الفيراري في المستقبل.

9- البينا B3: محرك 6 سلندر، وسرعة قصوى 303 كيلومترات في الساعة.

10- إيسوزو FL IR: مستوحاة من هيكل سمكة القرش، وهيئة الروبوتات.