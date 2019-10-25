«بقاعة كبار الزوار» الهيئة الملكية بالجبيل تستقبل صحافيو الوطن

محمد السعران - بدر الحارثي(صدى):

زار رئيس مجلس أدارة صحافيو الوطن وأعضاء الملتقى صباح امس الخميس الهيئة الملكية بالجبيل واستمع أعضاء الملتقى لشرح مفصل عن منجزات الهيئة طوال 40 عانا .

حيث أشار رئيس مجلس ادارة ملتقى صحافيو الوطن سعيد بن هليل العجل .

بأنهم شاهدوا ثمرة الخطوات والتحديات والسنوات الصعبة التي قضاها الرواد الأوائل في سبيل التطوير والنهوض بمدينة الجبيل الصناعية حتى أصبحت على عنواناً للتميز ليس على مستوى المملكة فحسب وإنما على مستوى الوطن العربي كافة.

وفي بداية الزيارة توجه أعضاء الملتقى لقاعة كبار الزوار وذلك في زيارة رسمية تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية، حيث كان في استقبالهم لدى وصولهم مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل بن حمدان الظفيري وعدداً من مسؤولي إدارة الاتصال والإعلام.

من جانبه أوضح سعيد العجل أن الهدف من هذه الزيارة، معرفة هذا الصرح الشامخ الممتد لأكثر من 40 عاما، وعن بداية التأسيس وما هي المعاناة التي شهدها وعاشها الرواد الأوائل الذين عملوا على تطوير مدينة الجبيل الصناعية.

وتطرق العجل إلى أن الجوائز التي حصلت عليها الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرةً لجميع السعوديين وأبناء الوطن العربي، مؤكداً على أن مما يدعو للفخر والاعتزاز أن هناك العديد من المدن العربية استفادت من تجارب وخبرات الهيئة الملكية بالجبيل والتي شهدناها اليوم، مشيداً بجودة شبكات الطرق التي تمتلكها مدينة الجبيل الصناعية واحترافية التنظيم الإداري داخل المدينة عبر توفير مجمعات تجارية لساكني المنطقة.

واختتم العجل حديثه بأن الهيئة الملكية بالجبيل هي مفخرة حقيقةً لكل السعوديين والعرب بشكل عام، ويحق لنا ونحن نزور هذا المكان أن نعتز بما رأيناه واستمعنا إليه من كفاح إلى أن ظهرت لنا مدينة الجبيل الصناعية بهذا الشكل المثالي والجميل.

وعن سؤال عضو صحافيو الوطن عبد الله العسيري الصحافي والمحلل السياسي عن دور الهيئة الملكية بالجبيل في دعم المسؤولية المجتمعية، أجاب مدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بالجبيل فيصل الظفيري أن الهيئة تدعم المسؤولية الاجتماعية ويوجد جمعيتين في مدينة الجبيل وفرت لهم الهيئة مباني نموذجية تلبي احتياجهم، مضيفاً: “حتى العمل المجتمعي لدينا لابد أن يقوم على تخطيط مسبق حتى نضمن تحقيق النتائج المرجوة”.

عقب ذلك تعرف الوفد على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية بجولة في مركز الزوار، تعرف من خلالها على أبرز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية، وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة، والمساحات الخضراء الشاسعة، إضافة إلى عرض لصور أبرز الشخصيات العالمية التي زارت الهيئة الملكية بالجبيل.

واختتمت الزيارة بإهداء قدمه سعيد العجل نيابة عن منسوبي صحافيو الوطن، ثم التقطت الصور التذكارية.