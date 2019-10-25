شاهد.. خليجي يُعلن ارتداده عن الإسلام واعتناقه المسيحية

لندن(صدى):

نشر شاب خليجي يُدعى بندر العتيبي، مقطع فيديو، يوثق لحظة اعتناقه المسيحية في بريطانيا، وارتداده عن الدين الإسلامي.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو داخل إحدى الكنائس ويقوم شخص بوضعه داخل حوض مليئ بالماء، معلقًا: « لحظة تعميدي في كنيستي يوم الأحد 20-10-2019» .

واعتبر الكثيرين أن تصرُّف الشاب يريد منه كسب الشهرة فقط، فيما تمنى آخرين له الهداية.