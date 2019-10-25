شاب يفصل رأس والدته عن جسدها بسبب أصولها الإفريقية

أميرة خالد(صدى):

أقدم شاب عشريني في فرنسا على قتل والدته الخمسينية بسبب لون بشرتها.

ويحمل الشاب الجنسية الأرمينية، بينما تنحدر والدته من أصول أفريقية؛ لذلك قرر قتلها؛ لتطهير العرق الأبيض من الدخلاء السود.

وألقت الشرطة الفرنسية القبض على الشاب الذي قتل والدته وفصل رأسها عن جسدها أثناء نومها.

واعترف الجاني بجريمته وتبين بالتحري أنه ينتمي لجماعات يمينية متطرفه في بلاده.