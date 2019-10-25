فيديو صادم لطفل رضيع يلهو بمسدس حقيقي

القدس(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طفل رضيع يمسك مسدس حقيقي محشو بالرصاص، ويقلبه يمينًا ويسارًا.

وأوضح الفيديو الذي تم توثيقه في مدينة أم الفحم بالأراضي المحتلة، بينما كان الطفل يحاول تثبيت مخزن الرصاص ظنًا أنها دمية.

ووجهت سلطة الاحتلال، اتهمًا لوالد الطفل 3 تهم، هي حيازة الأسلحة غير القانونية والاتجار بالأسلحة وتعريض الطفل للخطر.

كما نفى محامي المتهم كل التهم الموجهلة لموكله، وقال إن المسدس الذي كان يلهو بالطفل به مجرد لعبة.

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