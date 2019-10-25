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  3. أب يقتحم غرفة ابنته وزوجها ويشاركهما الفراش في شهر العسل

أب يقتحم غرفة ابنته وزوجها ويشاركهما الفراش في شهر العسل

أب يقتحم غرفة ابنته وزوجها ويشاركهما الفراش في شهر العسل
القاهرة(صدى):

فاجأ أب أبنته وزوجها في شهر العسل بتواجده على فراشهما بغرفتهما بالفندق ، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قبل أن يوضح أحد النشطاء أنها جلسة تصوير .

ونالت الفكرة إعجاب الكثير، مؤكدين أنها تدل على مدى حب الأب لابنته وشدة تعلقه بها، بينما أكد البعض الأخر أن الفكرة مستوحاة من فيلم “عريس من جهة أمنية”، والذي قام ببطولته عادل إمام وشارك به أيضًا حلا شيحة وشريف منير وجسد به الزعيم دور الأب الذي يرفض ابتعاد إبنته عنها والزواج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 85433 ] نشر منذ 35 دقيقة

قم هناك ياشيبة الزمن الفايت ، اترك العرسان في حالهم يشوفون شغلهم ، مالك ومالهم ……!!

,, شوف شلون حال البنيه من الصدمه وعريسها مستحي لا يعطيك على مشمك ويلحقها بركله تطيرك مع النافذه ..

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