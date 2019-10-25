5 أسباب تجعل الرجال لا يتزوجون الجميلات

أميرة خالد(صدى):

نجد في الكثيرمن الأحيان نساء جميلات ينفر منهن الرجال أو لا يفضلون الزواج منهن لعدة أسباب وتصرفات تدفعهم لذلك.

ومن بين الأسباب التي تبعد الرجال عن الجميلات أو النساء بشكل عام هو أن تكون مختلفة وغير مستقرة ودائمى التغير، فالرجل يخاف من التغيرات التي يشهدها للمرة الأولى في شخصية المرأة، لذلك يهرب منها ولا يتحدث اليها.

كما أن المرأة التي لا تستطيع أن يكون لها مكانة مميزة في المجتمع وينفر منها الجميع، لن تجد الرجل المناسب لها، لأنه سيتساءل عن الأسباب التي تجعل الآخرين لا يقتربون منها.

والمرأة التي تجعل الرجل لا يشعر بأنه سند لها تجعله ينفر منها، فنجد المرأة التي تتكل على نفسها ولا تعتمد على غيرها تجعل الرجل عاجزاً أمامها ولا يعلم ما عليه أن يقدمه لها لأنها تساعد نفسها بنفسها، والرجل إن لم يجد أن له مكانة خاصة في حياة المرأة وهو السند لها لن يدخل في علاقة معها.

ومن أسباب نفور الرجال أيضا هو أن يجد المرأة تتحدث كثيراً عن نفسها، فهو يظن أنها تهتم بشخصها فقط ولن تخف من خسارته ولن تتأثر إن تعرض لمكروه. يهرب الرجل من الانثى التي تمتدح نفسها كثيراً لأنه يخشى ألا تهتم به.

قد يقضي أيضًا طموح المرأة على علاقتها ببعض الرجال، فبعض الرجال ينفرون من المرأة التي تضع طموحها فوق كل اعتبار، ويحسبون أنها تفضل نجاحها الشخصي على إنشاء عائلة الى جانب الرجل الذي تحبه أو حتى أنها تفضل تحقيق طموحها على التفكير بالرجل المناسب.