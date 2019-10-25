عناصر موالية لتركيا تقود فتاة سورية على «الذبح» في مشهد مأساوي (فيديو)

دمشق(صدى):

أظهر مقطع فيديو مأساوي، قيام أحد عناصر القوات الموالية لتركيا في سوريا، بالقبض على فتاة من صفوف قوات سوريا الديمقراطية مصابة، قائلًا وهو يحملها : «ع الذبح ع الذبح».

وأوضح الفيديو المسرّب من هاتف أحد عناصر الجيش الوطني الموالي لتركيا في الشمال السوري، الفتاة المصابة وهي يحملها أحدهم، فيما يقول آخر: «عاملوها معاملة أسيرة، إنها غنيمة».

وبيّن الفيديو، الفتاة وهي تصرخ بوجه المسلحين الموالين لأنقرة وتقول أنا «عربية»، ولكن دون جدوى.