عناصر موالية لتركيا تقود فتاة سورية على «الذبح» في مشهد مأساوي (فيديو)
أظهر مقطع فيديو مأساوي، قيام أحد عناصر القوات الموالية لتركيا في سوريا، بالقبض على فتاة من صفوف قوات سوريا الديمقراطية مصابة، قائلًا وهو يحملها : «ع الذبح ع الذبح».
وأوضح الفيديو المسرّب من هاتف أحد عناصر الجيش الوطني الموالي لتركيا في الشمال السوري، الفتاة المصابة وهي يحملها أحدهم، فيما يقول آخر: «عاملوها معاملة أسيرة، إنها غنيمة».
وبيّن الفيديو، الفتاة وهي تصرخ بوجه المسلحين الموالين لأنقرة وتقول أنا «عربية»، ولكن دون جدوى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85433 ] نشر منذ 42 دقيقة
حسبها الله على من ظلمها ،،
,, اللهم انتقم لها بما شئت ..
الواقع[ عدد التعليقات: 7368 ] نشر منذ 14 دقيقة
أمركيا الخبيثة منحت قردغان الداعشي الإرهابي الضوء الأخضر وسملته قواعدها وانسحبت وهو بمثابة رد الجميل له على تدريب وتجهيز الدواعش في تشويه الإسلام والمسلمين وقتل اهل السنة والجماعة والعرب بشكل عام
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 448 ] نشر منذ 9 دقائق
الحكيم دفتر يقولكم إشكر الله واسألوه دوام الأمن…
الحروب شر لا خير فيها