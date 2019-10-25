أمطار رعدية على 6 مناطق غدًا

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس غدًا السبت على المملكة.

وأوضحت الهيئة، أنه ماتزال الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (القيصومة وحفر الباطن) وكذلك على منطقة مكة تشمل الأجزاء الجنوبية الساحلية منها.

كما يستمر توقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، ويتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.