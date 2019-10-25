رازفان: هدفنا الابتعاد بالصدارة أمام النصر

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الهلال رازفان، اليوم الجمعة، إن مباراة النصر المقبلة هي مباراة هامة للغاية ولابد من التركيز علها.

وأوضح رازفان في المؤتمر الصحفي: أتعامل مع مباراة النصر على أنها نهائي يهمني الفوز بها وتحقيق نقاطها الثلاث، بالإضافة إلى أنها (ديربي) وهذا توهج يحفزك للفوز بها من جانبنا.

وتابع : أمام النصر هدفنا الابتعاد بالصدارة، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل الحديث عن نهائي دوري أبطال أسيا.

وأشار إلى أن النصر فريق قوي، ولكن اللاعبين متشوقين للديربي بشكل كبير.

وأضاف: الكل يود أن يرى الفريق يتوج بلقب البطولة، لكن حالياً يجب أن نركز على الدوري ونترك النهائي لوقته.