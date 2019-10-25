رازفان: هدفنا الابتعاد بالصدارة أمام النصر
قال مدرب الهلال رازفان، اليوم الجمعة، إن مباراة النصر المقبلة هي مباراة هامة للغاية ولابد من التركيز علها.
وأوضح رازفان في المؤتمر الصحفي: أتعامل مع مباراة النصر على أنها نهائي يهمني الفوز بها وتحقيق نقاطها الثلاث، بالإضافة إلى أنها (ديربي) وهذا توهج يحفزك للفوز بها من جانبنا.
وتابع : أمام النصر هدفنا الابتعاد بالصدارة، لافتًا إلى أنه سيتم تأجيل الحديث عن نهائي دوري أبطال أسيا.
وأشار إلى أن النصر فريق قوي، ولكن اللاعبين متشوقين للديربي بشكل كبير.
وأضاف: الكل يود أن يرى الفريق يتوج بلقب البطولة، لكن حالياً يجب أن نركز على الدوري ونترك النهائي لوقته.
ابونايف[ عدد التعليقات: 1596 ] نشر منذ 30 دقيقة
ما عليك ماخذين على 100 الف بيحرثون الملعب النيفيا