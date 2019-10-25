بالفيديو.. حصان يتظاهر بالموت لسبب غريب

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو مضحك لحصان صيني يُدعى ” جينجا ” ، ما أن يقترب أحد منه يسقط على الأرض، ويثبت عينيه وأقدامه، متظاهرًا أنه ميت، ويظل على هذا الحال حتى يبتعد أي شخص عنه، حتى لا يركبه أحد.

وأظهر صاحب الحصان المدرب في الفيديو حركة عين الحصان ولسانه ودقة تمثيله وكيفية سقوطه على الأرض.

وأبدى العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل ، إعجابهم بالحصان ، مؤكدين ، أن الحصان لطيف لكنه شرير وأنه يستحق جائزة الأوسكار في تمثيل الموت من شدة إعجابهم بأدائه.