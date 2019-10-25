«ناسا» تنشر صورة سحابة عملاقة تقترب من مصر . وتحذر من فيضانات ساحلية

القاهرة(صدى):

نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ، صورة تُظهر كتلًا سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسَط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت، مٌشيره إلى أن التوقعات تُعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضًا إلى أجزاء من الأراضي الفلسطينية والأردن.

وقالت ناسا ، “من المرجّح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي”.

وكان مجلس الوزراء المصري قد طالَبَ المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان؛ وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه “يناشد المواطنين التزام المنازل، الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى؛ وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء؛ وذلك حرصًا على سلامتهم ومنعًا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة”.