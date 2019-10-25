ليفربول واليونايتد واليوفي في صراع جديد لضم إيرلينغ هالاند
لمع النجم الشاب إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بشكل كبير وغير متوقع بعد أن سجل 6 أهداف في أول ظهور له بالبطولة.
وقالت تقارير صحفية إن هناك صراع بين مانشستر يونايتد وليفربول الانجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب البالغ 19 عامًا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب شبكة ” أوبتا ” للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات له في دوري الأبطال.
وسجل هالاند 3 أهداف (هاتريك) في مباراته الأولى أمام جينك، ثم سجل هدفا في شباك ليفربول، قبل أن يهز شباك نابولي مرتين.
ويمتلك هالاند عقدا مع سالزبورغ حتى عام 2023.
اترك تعليقاً