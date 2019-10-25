ليفربول واليونايتد واليوفي في صراع جديد لضم إيرلينغ هالاند

نواف السالم(صدى):

لمع النجم الشاب إيرلينغ هالاند لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي خلال دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بشكل كبير وغير متوقع بعد أن سجل 6 أهداف في أول ظهور له بالبطولة.

وقالت تقارير صحفية إن هناك صراع بين مانشستر يونايتد​ وليفربول الانجليزيان، ويوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب البالغ 19 عامًا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة ” أوبتا ” للإحصائيات، فإن هالاند بات أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 6 أهداف، في أول 3 مباريات له في دوري الأبطال.

وسجل هالاند 3 أهداف (هاتريك) في مباراته الأولى أمام جينك، ثم سجل هدفا في شباك ليفربول، قبل أن يهز شباك نابولي مرتين.

ويمتلك هالاند عقدا مع سالزبورغ حتى عام 2023.