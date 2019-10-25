بالتزامن مع موسم الشتاء.. خطوات للتعامل مع السيارة حال عبورها تجمع مائي

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع دخول موسم الشتاء وهطول الأمطار بغزارة، قد يحدث أن يرتفع منسوب المياه ويضر بالسيارات ويتسرب إلى المحرك؛ خاصة إذ تم عبور مناطق تجمع المياه بالسيارة.

وهناك بعض الإجراءات التي يجب على الإنسان فعلها إذا توقف المحرك بسبب تسرب المياه إلى داخله، إذ يأتي في المقدمة ألا يُحاول القائد تشغيل المحرك وإنما يدفع السيارة خارج المياه.

وينبغي على القائد، فك شمعات الاشتعال إذا كانت السيارة بنزين أو السخانات إذا كانت السيارة ديزل، ثم محاولة تشغيل المحرك بعد فصل مضخة الوقود، إذ سيخرج الماء الموجود داخل غرف الاحتراق.

كما يجب على القائد تجفيف شمعات الاشتعال أو تغييرها، وسحب مقاس الزيت، ثم محاولة تشغيل المحرك بعد إعادة توصيل مضخة الوقود و شمعات الاشتعال أو السخانات.

وينبغي إرسال السيارة إلى ورشة متخصصة إذ أصدر المحرك صوت غير طبيعي.