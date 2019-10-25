تعليقًا على «زوجوه يعقل».. الكلباني: الشابات بدأن يبحث عن الشياب (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

علّق الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقاً، على مقولة «زوجوه يعقل»، مشيرًا إلى أنه تتسبب في حدوث المشاكل بعد الزواج.

وقال خلال برنامج تليفزيوني: «لازم يعقل قبل الزواج مايزوجون مهبول، ويبونها تعقله»، مؤكدًا أنه يجب على الزوجة ألا تقبل الزواج إلا من رجل مستقيم.

وأضاف: «لاحظت في الآونة الأخيرة من الشابات بدأن يبحثن عن الشياب، لأن أغلب الشباب لم يعد يتحملون المسؤولية ويمكن أن يطلقها في أي مشكلة؛ إذ أن الشاب لا يعرف قيمة الميثاق بينه وبين زوجته».

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