الحالة المدارية على بحر العرب تتطور إلى عاصفة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بيانًا بشأن مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب.

وأشارت إلى أن الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم )كيار kyarr).

وأكدت أن موقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً.

وأضافت: وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 35 – 45 عقدة 63 -81 كم / س، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب.

ويتوقع أن تتطور الحالة خلال الـ 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.