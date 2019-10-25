بالفيديو.. حبيب الحبيب يفتتح عرض « الذيب في القليب » بقراءة الفاتحة

أميرة خالد(صدى):

قرأ أبطال مسرحية ” الذيب في القليب ” التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض، الفاتحة قبل بدء عرض أحداث المسرحية أمام الجمهور.

وأظهر مقطع فيديو متداول الفنان حبيب الحبيب يرتل سورة الفاتحة، ومن حوله أسرة المسرحية أيديهم فوق يده، ويرددون من خلفه الآيات.

وكانت مسرحية “الذيب في القليب” بإنتاج مشترك بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة قنوات “MBC”، وبطولة ناصر القصبي وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وعدد من الكوميديين، وإخراج محمد الحملي.