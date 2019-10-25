« الصحة » تكشف عن سبب منع نقل « موظفي التعقيم »

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة الصحة تعميما بسبب ” النقص الشديد في الكوادر الوظيفية للعاملين في التعقيم، من الجنسين ” .

وتأتي هذه الخطوة إثر ” قيام بعض مديري المناطق الصحية بنقل وتكاليف موظفي التعقيم إلى أقسام أخرى، لا تتناسب مع طبيعة عملهم ” .

ومنعت وزارة الصحة -ممثلة في قسم مكافحة العدوى بالمنشآت – بتعميم لمديري الصحة في المناطق بمنع نقل وتكليف موظفي التعقيم.

وقررت الوزارة إلزام رؤساء التجمعات الصحية بالمناطق بهذه الخطوة، بعدما لوحظ نقل وتكليف العاملين ممن تم تدريبهم في مجال التعقيم، حيث تضمن ذلك أقسام التعقيم المركزية في المستشفيات ومجمعات الأسنان، حيث أصبح نقلهم أو تكليفهم بموجب التعميم الجديد مخالفًا.