بدائل عن الماء الدافئ.. تساعد على التخسيس وتحارب الكحة

أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة أمل فرج، أخصائي التغذية العلاجية ، إن الماء الدافئ فقط لا يساعد في التخسيس ولا يحارب الكحة كما يعتقد البعض، إلا في حالة إضافة الليمون أو بعض الأعشاب له .

وأضافت، إن إضافة الزنجبيل أو القرفة أو الاثنين سوياً على الماء الدافئ وتناوله يساعد في زيادة الحرق ومن ثم يسهم في خسارة الوزن.

وتابعت أمل ، بالإضافة إلى أن تناول هذه الأعشاب يزيد الحرق، فهو يقلل من كمية الطعام التي نتناولها لأنها تزيد من الإحساس بالشبع، ويُنصح بتناولها 3 مرات خلال اليوم بدون إضافة سكر لها أو إضافة سكر دايت.

وأشارت إلى أن إضافة الليمون للماء الدافئ مفيد للكحة أكثر من تناول الماء الدافئ فقط، من الممكن تناوله على معدة فارغة ، واليانسون مفيد للكحة أو في حالة الإصابة بنزلات البرد، لأن يساعد في توسيع الشعب الهوائية وطرد البلغم.