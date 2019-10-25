طبيب يوضح صحة ضرر ارتداء الجوارب أثناء النوم على العين

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور ياسر عبد العال، استشاري طب وجراحة العيون، أنه لا يوجد علاقة بين صحة العيون وارتداء الجوارب أثناء النوم على الإطلاق، وأن هذا الاعتقاد خرافة لا أساس لها من الصحة.

وقال دكتور ياسر ، إذا كانت الجوارب التي يرتديها الشخص غير نظيفة وملوثة بالبكتيريا والفطريات والميكروبات ففي هذه الحالة قد تتناثر تلك الأجسام الدقيقة في الهواء ما يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية للملتحمة ويؤدي لإصابتها بالحساسية، أو الرمد الالتهابي أو الصديدي، وذلك لا يحدث عند النوم فقط بل في كل الحالات .

وأضاف ، أن الأمر نفسه يحدث عند ملامسة اليد للجوارب الملوثة بالفيروسات والميكروبات ثم ملامستها للعين، وهو ما يعرضها للحساسية والمشكلات المذكورة، وفي هذه الحالة يشعر المصاب باحمرار العين بشكل واضح مع حكة ونزول بعض الإفرازات من العين، ولا يتعدى الأمر ذلك، ومع ترطيب العين تُشفى الحالة تمامًا.