بالفيديو.. «أمن الدولة» يحذر الشباب من خطر الجهات المشبوهة

عادل الحربي(صدى):

نبهت رئاسة أمن الدولة الشباب من خطر الجهات المشبوهة، مشيرة إلى أنه قد يصل لتهديد أمن الوطن.

ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة ” فيديو توعوي ” ، أثبتت فيه أن ثمة جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم.

وكشفت أن تابعين لبعض هذه الجهات قد يتربصون بالمواطن ويتقربون منه؛ لإثارة قضايا مختلفة، وقد يقومون بدعوته إلى مناسبات مختلفة بعيدة عن ثقافة المجتمع.

وناشد أمن الدولة المواطنين بتجاهل هؤلاء الأشخاص، والابتعاد عنهم وعدم تلبية دعواتهم، وفي حال الشعور بالخطر من قِبلهم دعت لتبليغ الجهات الأمنية.