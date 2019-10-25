بالصور.. سيارة «GV80» تظهر أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج

متابعة- أميرة خالد(صدى):

ظهرت سيارة ” GV80 ” لأول مرة بتمويهات خفيفة على جسمها الإنتاجي النهائي، أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج؛ مما يمنحنا أفضل نظرة حتى الآن على الـ SUV متوسطة الحجم القادمة من كوريا الجنوبية.

وعن السيارة، يشبه النموذج الإنتاجي GV80 الاختبارية الى حد كبير، حيث يتشابهان في تصميم المصابيح الأمامية والخلفية الأفقية.

كما تظهر السيارة الإنتاجية بتصميم أقل رياضية وأكثر ضخامة، وبالنسبة للأبعاد فهي تأتي بطول 4,945 مم وعرض 1,975 مم وارتفاع 1,715 مم.

وكانت شركة جينيسيس قد أعلنت عن ثلاثة خيارات لتوليد القوة في GV80، وهي ” محرك Smartstream G2.5 T-GDi تيربو بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد 304 حصان، ومحرك Smartstream G3.5 T-GDi سعة 3.5 لتر V6 بنزين يولد 380 حصان، ومحرك Smartstream D3.0 سعة 3.0 لتر ديزل يولد 278 حصان ” .