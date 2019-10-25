جموع من المصلين تؤدي الصلاة على والدة السعران

نايف السالم(صدى):

أدى جموع من المصلين صلاة الجماعة على والدة عضو الاتحاد السعودي للتايكواندو ثامر السعران، والزميل محمد السعران، والموظف بوزارة الحرس الوطني عبد العزيز السعران.

وأُديت الصلاة بجامع الراجحي بالرياض، وتم دفن جثمان الفقيدة بمقبرة النسيم بالرياض.

وتتقدم صحيفة ” صدى ” الإلكترونية التعازي لأبناء وأسرة الفقيد بالتعازي على مصابهم الجلل، سائلين الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته و إنا لله وإنا اليه راجعون.