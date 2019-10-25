110 مليون يورو تراجع في صفقة شراء نيمار

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحفية إمكانية انتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى أي نادي آخر بعد أن يدفع النادي الجديد تعويضات قيمتها 60 مليون يورو فقط .

ويأتي هذا كنبأ سار لمختلف الأندية المتنافسة على ضم النجم الدولي الذي ترددت أنباء بأنه لن يستطيع فسخ عقده مع باريس سان جيرمان إلا بعد دفع 170 مليون يورو .

وأكدت التقارير الجديدة أن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تسمح بإنتقال اللاعب الذي قضى ثلاثة مواسم أو أعوام من ناديه بعد دفع التعويضات ، وفي حالة نيمار فإن تلك التعويضات تبلغ 60 مليون يورو فقط أي بفارق 110 مليون يورو عما كان مُعلن .