110 مليون يورو تراجع في صفقة شراء نيمار
كشفت تقارير صحفية إمكانية انتقال نيمار نجم باريس سان جيرمان إلى أي نادي آخر بعد أن يدفع النادي الجديد تعويضات قيمتها 60 مليون يورو فقط .
ويأتي هذا كنبأ سار لمختلف الأندية المتنافسة على ضم النجم الدولي الذي ترددت أنباء بأنه لن يستطيع فسخ عقده مع باريس سان جيرمان إلا بعد دفع 170 مليون يورو .
وأكدت التقارير الجديدة أن لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تسمح بإنتقال اللاعب الذي قضى ثلاثة مواسم أو أعوام من ناديه بعد دفع التعويضات ، وفي حالة نيمار فإن تلك التعويضات تبلغ 60 مليون يورو فقط أي بفارق 110 مليون يورو عما كان مُعلن .
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