فيديو مثير يوثق عمليات مداهمة دوريات «المجاهدين» لمتسللين بالمنطقة الشرقية
نفذت الإدارة العامة لفرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية حملة تفتيشية لضبط التجاوزات والمخالفين للنظام في عدد من المناطق الوعرة لتي يلجأ المتسللون للإختباء بها .
ووثق مقطع فيديو للإعلامي سعود الشيباني لحظة الإعداد والمداهمة من جانب فرق دوريات المجاهدين الذين باغتوا 6 متسللين وتم إقتيادهم للجهات المختصة .
كما أظهر الفيديو القبض على العمالة التي تستغل وتنهل الرمال من مواقع غير مرخصة ، وتم القبض على 8 أفراد والتحفظ على آلياتهم تمهيداً لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85425 ] نشر منذ 39 دقيقة
تمام ..
,, قواكم الله ياالمجاهدين للتصدي لكل مخالف ..