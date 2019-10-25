فيديو مثير يوثق عمليات مداهمة دوريات «المجاهدين» لمتسللين بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

نفذت الإدارة العامة لفرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية حملة تفتيشية لضبط التجاوزات والمخالفين للنظام في عدد من المناطق الوعرة لتي يلجأ المتسللون للإختباء بها .

ووثق مقطع فيديو للإعلامي سعود الشيباني لحظة الإعداد والمداهمة من جانب فرق دوريات المجاهدين الذين باغتوا 6 متسللين وتم إقتيادهم للجهات المختصة .

كما أظهر الفيديو القبض على العمالة التي تستغل وتنهل الرمال من مواقع غير مرخصة ، وتم القبض على 8 أفراد والتحفظ على آلياتهم تمهيداً لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .