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  • نشر : منذ 43 دقيقة
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  • حوادث

فيديو مثير يوثق عمليات مداهمة دوريات «المجاهدين» لمتسللين بالمنطقة الشرقية

فيديو مثير يوثق عمليات مداهمة دوريات «المجاهدين» لمتسللين بالمنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

نفذت الإدارة العامة لفرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية حملة تفتيشية لضبط التجاوزات والمخالفين للنظام في عدد من المناطق الوعرة لتي يلجأ المتسللون للإختباء بها .

ووثق مقطع فيديو للإعلامي سعود الشيباني لحظة الإعداد والمداهمة من جانب فرق دوريات المجاهدين الذين باغتوا 6 متسللين وتم إقتيادهم للجهات المختصة .

كما أظهر الفيديو القبض على العمالة التي تستغل وتنهل الرمال من مواقع غير مرخصة ، وتم القبض على 8 أفراد والتحفظ على آلياتهم تمهيداً لإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 85425 ] نشر منذ 39 دقيقة

تمام ..

,, قواكم الله ياالمجاهدين للتصدي لكل مخالف ..

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