سيدة تقدم أدلة دامغة تؤكد تحرش «ترامب» بها

واشنطن(صدى):

اتهمت سامر زيرفوس إحدى لرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحرش بها، وقدمت أدلة قالت موثوقة تثبت واقعة تحرش ” ترامب ” الجنسي بها.

وتضم هذه الوثائق ” رسائل متبادلة ” بين زيرفوس ومساعدة ترامب حينئذ رونا غراف، بشأن ترتيب اللقاء ومذكرات من روزنامة خاصة بترامب وحارسه الشخصي.

وتؤكد الوثائق أن الرئيس الأمريكي الحالي زار لوس أنجلوس في ذلك الوقت، ونزل في غرفة بفندق “ بيفرلي هيلز ” في لوس أنجلوس في ديسمبر 2007.

وتعهدت ” زيفوس ” بتقديم مزيد من الوثائق إلى القضاء تؤكد صحة ادعائها، فيما تحاول منظمة ” ترامب ” منع الكشف عن تسع منها، بدعوى أنها تحمل طابعًا سريًا كونها تحمل الرقم الهاتفي لترامب.