مبابي في الطريق لريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف المدير الرياضي لموناكو ” لويس كامبوس ” أن نجم باريس سان جيرمان ” كيليان مبابي ” سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني .

وقال: كيليان مبابي سيلعب يوماً ما في ريال مدريد.. وإذا أردت أن تكون من أفضل اللاعبين في العالم، فعليك التوقيع لصالح ريال مدريد .

وأضاف: يومًا ما سوف يتقاطع المساران معًا وينضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بكل تأكيد .

وكان مبابي قد صرح بالفعل أنه لن يستمر مدى الحياه في باريس سان جيرمان الفرنسي وأنه يفكر تغيير ناديه .

الجدير بالذكر أن عقد مبابي يستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2022 ، ومن المتوقع ضمه لصفوف الريال في الميركاتو الصيفي المقبل .