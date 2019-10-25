بالفيديو.. سائح هولندي يزور المملكة بتأشيرة سياحية يكشف عن أولى وجهاته
زار أول سائح هولندي للمملكة عبر التأشيرة السياحية، الذي معربا عن وجود رغبة لدية للقدوم للمملكة منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً بالنسبة له.
وأوضح السائح جون فاندر هايدن أنه كان سعيداً بإقرار التأشيرات السياحية؛ حيث حققت له رغبة منذ سنوات في زيارة المملكة بصفته سائحاً.
وأعرب هايدن الذي أُولى وجهاته في المملكة كانت “كهف هيت” جنوب الرياض عن حماسه لزيارة أماكن أخرى في المملكة.
جون فاندر هايدن أول سائح هولندي يستفيد من التأشيرة السياحية السعودية، #كهف_هيت أولى محطاته في #الرياض
أجرى اللقاء مراسل العربية حسين بن مسعد @BinMusaad pic.twitter.com/f88fO80Zze
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 24, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 18 ساعة
طيب ..