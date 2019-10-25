فيديو مذهل لسحب محملة بالأمطار تلامس الأرض جنوب جبه في حائل

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو مذهل ، وثقه أحد المواطنين اليوم الجمعة ، لتراكم السحب الرعدية المحملة بالأمطار بشكل رائع يٌظهر اقترابها من الأرض وكأنها تلامسها جنوب جبه شمال حائل.

وكانت توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل ،القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.