ال فائع يتبرع بكليته لأخته ذات سبع أعوام

محمد بن طحيطح(صدى):

في بادرة اجتماعية تبرع الشاب علي بن مسفر ال فائع البالغ من العمر 18 عاما بإحدى كليتيه لأختة نوف البالغة من العمر 7 سنوات والمصابه بمرض الفشل الكلوي وقد تكللت العملية بالنجاح .

واشاد والد الشاب بموقف ابنه الذي ضرب اروع الامثله عندما تواجد في المستشفى دون علم اَي احد وطلب التبرع لأخته في حاله المطابقة

فيما دعت والدة الشاب له بان يمن عليه الله بالعافيه والصحة وان يجعل ما قدمة في ميزان حسناته وان يشفي اخته المصابه واضافت لعل ذلك من اروع الترابط والاخوة بين المجتمع السعودي الذي كل يوم يقدم أشياء جديدة في الترابط والتآخي والتالف وحب الخير .