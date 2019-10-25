فيديو صادم لمشجع يحاول تقبيل إعلامية على الهواء مباشرة

واشنطن(صدى):

في موقف غريب من نوعه ، حاول أحد مشجعي كرة القدم خلال مباراة نيويورك جيتس ونيوإنغلاند باتريوت تقبيل المراسلة الرياضية التي كانت تعد تقرير تليفزيوني عن المباراة .

ووثق مقطع الفيديو الذي إلتقطته الكاميرات لحظة اقتراب المشجع من المراسلة كيت دولان محاولاً تقبيلها ، بينما ابتعدت عنه ضاحكة ورفضت ذلك .

ونشؤت المراسلة الفيديو على حسابها على تويتر ، وعلقت عليه قائلة : لقد ضحكت عندما ابتعدت عن المشجع الذي حاول تقبيلي، لكنني كنت مستاءة.. لست أول مراسل يتعرض لهذا الأمر ولن أكون الأخيرة للأسف.. أنا أحب عملي كثيرا لكن هذا المجال يستطيع اختبارك .