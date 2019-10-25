الزميل محمد السعران يفجع بوفاة والدته رحمها الله

سعيد العجل(صدى):

فجع الزميل محمد بن عبدالله السعران بوفاة والدته / الجوهرة بنت صالح رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته مساء امس الخميس وقد اديت عليها الصلاة بعد صلاة الجمعة .

ويتقبل العزاء بمنزلهم بحي الشفا من 4 العصر حتى 8 مساءً بحسب اللوكيشن ادناه 8122 البيئه، بدر، الرياض 14725 4210.

https://goo.gl/maps/pyokYKHuw6R2

صحيفة ( صدى ) تتقدم بخالص العزاء للزميل محمد السعران ولكافة اسرة السعران في مصابهم وتسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة .

أنا لله وأنا اليه راجعون