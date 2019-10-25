حساب المواطن يعيد التذكير بالمستندات المطلوبة لتسجيل أبناء المطلقة بالبرنامج

نايف السالم(صدى):

أعاد حساب المواطن ، توضيح المستندات المطلوبة لتسجيل أبناء المطلقة كتابعين لها في البرنامج ، في رده على سؤال من مواطنة “مطلقة” حول كيفية تسجيل الأبناء .

وقالت خدمة المستفيدين رداً على تساؤل المواطنة ، بطاقة العائلة الخاصة بالأم ليست من المستندات المطلوبة في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة”، وفي حال تم إضافة تابعين لا بد من إرفاق أحد المستندات التالية (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وتابع حساب المواطن أنه بإمكان الأم إضافة الابنة في حساب المستفيد الرئيسي (الزوج) بصلة قرابة “تابع معال” وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية) باسم الأم.