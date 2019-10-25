تأثير التوقف عن تناول السكر من أول 20 دقيقة
حذرت العديد من الدراسات العلمية الحديثة من مخاطر السكر الأبيض على الصحة العامة وعلاقته الوثيقة بداء السكري الذي تضاعف 3 مرات في عام 2017 مقارنةً بعام 2000 وفقاً لآخر إحصائية .
ويتساءل الكثيرون عن تأثير الإمتناع عن السكر الأبيض على الجسم وما إذا كان يسبب ذلك أي إضطرابات أو تغيير في الآداء الوظيفي للجسم .
وأكد الأطباء أن السكر في الجسم كالإدمان تظهر أعراض الإمتناع عنه كأعراض مشابهة لسحب المخدرات من الجسم ، وذلك على النحو التالي :
1-بعد مرور 20 دقيقة من تناول الوجبة الخالية من السكر : يستمر شعورك بالشبع ولن تشعر بحاجتك إلى التحلية .
2-بعد ساعة : لا يزال جسمك يحتفظ بطاقته ولن تشغر بالرغبة في تناول الحلويات .
3-بعد يوم من التوقف : يستوعب الجسم تناول أغذية مفيدة كالألياف والبروتينات وإستبدالها بالسكر .
4- بعد 3 أيام : تبدأ هنا الشعور بالحاجة إلى السكر وقد يصل الأمر لحد الإكتئاب وتغير المزاج .
5-بعد أسبوع : سيقل شعورك بالإكتئاب وستكون قادر على تعدد الأنشطة وبذل المجهود .
6-بعد شهر : ستختفي تماماً رغبتك في تناول السكريات والحلويات ، بل ستكون أكثر نهماً لتناول الخضراوات والعناصر الهامة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 85488 ] نشر منذ 20 ساعة
كلام طبي ممتاز ..