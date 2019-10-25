نادي برشلونة يوجه راداره نحو ثنائي برازيلي

ماجد محمد(صدى):

بعد تألقهما في الموسم الحالي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وجه نادي برشلونة أنظاره نحو لاعبين برازيليين ( رودريغو كايو مدافع فلامنغو، وإيفرتون سواريس جناح جريميو ) ، لبحث إمكانية التعاقد معهما.

وأشارت مصادر إعلامية ، إلى أن رامون بلانيز عضو اللجنة الفنية في برشلونة، تواجد في مباراة فلامنغو وجريميو في إياب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، والتي انتهت بفوز زملاء كايو 5/0.

وأوضحت المصادر ، أن كايو، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على وشك الانضمام إلى برشلونة قبل أقل من عام، إذ خضع للكشف الطبي، لكن ساو باولو (ناديه السابق) أصرّ على أن تكون إعارة اللاعب مع إلزامية الشراء مقابل 18 مليون يورو، وهو ما رفضه مسؤولو برشلونة ، إلا أنه قد يعود برشلونة لخيار ضم كايو .

كما يجذب إيفرتون سوسا، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، أنظار برشلونة نظرًا لمهاراته الكبيرة، بالإضافة إلى ظهوره المميز مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، والتي أحرزها راقصوا السامبا.