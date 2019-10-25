بالصور.. مصور يعايش مغامرة خطرة أثناء التقاطه بورتريه لـ «كوبرا»

عادل الحربي(صدى):

عايش المصور الفوتوغرافي المغامر سعد آل مداوي، مغامرة خطرة أثناء التقاطه ” بورتريه ” لأفعى الكوبرا السامة عندما غافلته بحركة سريعة وقفزت على الكاميرا الخاصة به.

وعن تفاصيل ما حدث، قال ” آل مداوي ” لـ ” العربية.نت ” : ” بدأت أتعامل مع تصوير الكوبرا بحذر شديد؛ لأنها من الأنواع الخطرة والسامة ويبلغ طولها مترين ” .

وتابع: ” بمجرد أن هممت بتصويرها استفزها وجودي، وقامت بمهاجمتي لكي أبتعد عنها ثم قفزت على واحدة من الكاميرتين التي نصبتهما في المكان ” .

وأضاف: ” عندما لحقت بي حينها استعنت بأخي وأتى لمساعدتي في تشتيت انتباهها لتصويرها وقمت بأخذ عدة لقطات لها، ولكن هجومها لم يتوقف وحاولت الوصول لي أكثر من مرة في الوقت الذي كنت أبحث فيه عن هدنة معها لتصويرها ” .

واستعان المصور المغامر بـ ” عصا كبيرة ” لإخافتها وتمكنت من صدها واسترجاع الكاميرا، بعد أن غادرت الكوبرا الموقع وتسلقت شجيرة.