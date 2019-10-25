مسمى جديد لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

وجهت وزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الإجتماعية بتغيير مسمى مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض إلى “مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض ” .

يأتي هذا ضمن خطة تطوير المجمع مع زياة أعداد المستفيدين منه خلال الـ10 سنوات الأخيرة لأكثر من 266 % .

من جانبه ، أكد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح أجنحة تنويمية جديدة ومنها جناح للأطفال الذين يواجهون إضطرابات نفسيه في سابقة تعد الأولى من نوعها لأطفال المملكة .

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالرياض قد أعلنت عن خطة توسعية للمجمع لزيادة أعداد المرضى بدأت التنفيذ بالفعل منذ العام الماضي .