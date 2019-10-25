ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشيستر سيتي « رحيم سترلينغ » لفريقه

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية ، أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد يوافق على انتقال نجمه رحيم سترلينغ إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، حيث يسعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، للتعاقد مع سترلينغ لتعزيز الشق الهجومي للفريق .

وأشارت المصادر إلى أن بيريز يرى أن التعاقد مع سترلينغ قد يكلفه 140 مليون يورو، حيث يمتد عقد اللاعب مع مانشستر سيتي حتى العام 2023، لكن إدارة مانشستر سيتي بالكاد ستسمح للاعب بالرحيل، لكن ليس بأقل من 200 مليون يورو.

يٌذكر أنه سجل لاعبو ريال مدريد 19 هدفًا فقط في 12 مباراة حتى الآن الموسم الحالي، بواقع 16 هدفًا في 9 مباريات في الدوري الإسباني و3 أهداف في 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا، بمعدل يزيد قليلًا عن 1.5 هدف لكل مباراة.

وبالنظر إلى هذه الأرقام فإن الأمر مقلق بشكل كبير، وإذا استمرت الأرقام على هذا النحو فسيكون من المستحيل على ريال مدريد تحقيق الأهداف المحددة للموسم الحالي، خاصة أن الأداء الذي يقدمه لاعبو ريال مدريد لا يولد الكثير من الأمل.