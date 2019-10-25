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عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى .. احذريها

عوامل تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى .. احذريها
أميرة خالد(صدى):

حذر عدد من أطباء الأورام ، السيدات من بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدىهن .

وأكد الأطباء ، أن التقدم في العمر يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء ، كما أن العوامل الوراثية تزيد احتمالية الإصابة بسرطان الثدي اي إصابة أحد أفراد العائلة بسرطان الثدي ، و التعرض للإشعاع المستمر على منطقة الصدر يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي .

وتابعوا ، ويزيد الوزن الزائد وتراكم الدهون في الجسم فرص الإصابة بسرطان الثدي ، وايضاً الإنجاب في سن متاخرة يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدي بين السيدات ، ونصحوا بعدم الإفراط في استخدام العلاجات الهرمونية لأنها تسبب اضطرابات تؤدي للإصابة بسرطان الثدي ، وعدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية .

وكشف الأطباء عن بعض العلامات التي تدل على الإصابة بسرطان الثدي منها : ألم شديد في الثدي ، أحمرار الجلد وحكة في الثدي ، وجود إفرازات في الحلمة قد تكون دموية ، تقشير الجلد حول الحلمة ، وظهور كتل تحت الذراعين .


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