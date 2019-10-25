منهم التوتر والحساسية.. أسباب الشعور بـ انتفاخ المعدة بعد تناول الطعام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر العديد من الأشخاص بالانزعاج والانتفاخ وآلام البطن؛ بعد تناول أي وجبة حتى لو كانت صحية ومغذية، لذا سنستعرض أبرز الأسباب للشعور بانتفاخ البطن.

• التوتر

عندما تتعرض للتوتر، تحدث زيادة في معدل ضربات القلب وتصاب عضلاتك بالتشنج، كما يؤدي التوتر أيضًا إلى التهاب الأمعاء، وارتداد الحمض المعدي، ومتلازمة القولون العصبي.

• فيروس المعدة

يتسبب فيروس المعدة في الاحساس بالانزعاج بعد تناول وجبة الطعام، ويعرف أيضًا باسم أنفلونزا المعدة، ويثير أعراض مثل ” الغثيان والقيء والإسهال ” .

• مضغ الطعام بشكل خاطئ

تناول الطعام دون مضغه بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تبدأ عملية الهضم الفعلية في الفم، وتفرز الغدد اللعابية الإنزيمات الهاضمة عندما نضع أي لقمة في فمنا.

• الحساسية

حساسية الطعام يمكن أن تجعلك تشعر بالانتفاخ وتصاب بالغازات، في كل مرة يحدث هذا احتفظ بسجل للطعام الذي استهلكته سابقًا، وتجنب تناوله المرات القادمة، كما يتوجب عليك استشارة الطبيب ليخصص لك حمية غذائية مضادة للحساسية.