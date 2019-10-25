إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يدير مباراة الفيحاء والفتح التي ستقام في تمام السادسة مساءً ، طاقم أجنبي بقيادة الحكم البرتغالي أنتونيو نوبري .

كما سيدير مباراة ضمك والرائد التي ستقام في تمام الـ 6:20 مساءً ، طاقم هولندي سعودي بقيادة الهولندي “بس نيهويس” ، بينما يكون الحكمين المحليين : سلطان الحربي وارئد الزهراني حكم رابع ومساعد حكم فيديو على الترتيب ، كما تم إعلان باقي الحكام وفقاً للبيان المرفق .