  • الجمعة 25

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين

إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين

إعلان أسماء حكام مباراتي اليوم من دوري المحترفين
نواف السالم(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

ومن المقرر أن يدير مباراة الفيحاء والفتح التي ستقام في تمام السادسة مساءً ، طاقم أجنبي بقيادة الحكم البرتغالي أنتونيو نوبري .

كما سيدير مباراة ضمك والرائد التي ستقام في تمام الـ 6:20 مساءً ، طاقم هولندي سعودي بقيادة الهولندي “بس نيهويس” ، بينما يكون الحكمين المحليين : سلطان الحربي وارئد الزهراني حكم رابع ومساعد حكم فيديو على الترتيب ، كما تم إعلان باقي الحكام وفقاً للبيان المرفق .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *