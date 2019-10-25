طرق طبيعية لتخفيف ألم القدمين 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد تمارين اليوغا الخاصة بالقدمين أفضل وسيلة لحمايتهما من كل المتاعب التي تصيب هذا الجزء الحيوي والمعقّد من الجسم، لاحتوائه على مفاصل عديدة، ويعتبر أساسياً للحركة.

وينطوي تمرين اليوغا الخاص بالقدمين “وضعية الشجرة” على عدة أوضاع ينبغي أن يحافظ الجسم فيها على الاتزان لفترة ما بين 5 و30 ثانية لتقوية عضلات القدمين، وإكسابها المرونة والتحمّل الكافيين.

قدم الإنسان تتأثر سلباً بالوقوف والجلوس طويل الأمد، فقد تحدث التهابات لأنسجة عضلات القدم، تكون مقدمة لالتهاب المفاصل والروماتيزم، ولذلك لا يجب أن تواصل عملاً يسبب آلاماً للقدمين طوال النهار، فقد يمتد تأثير الأوجاع حتى أثناء الليل فيمنعك من النوم.