روسيا ترسل 300 عسكري إضافي إلى الحدود السورية-التركية

موسكو(صدى):

أرسلت روسيا اليوم تعزيزات بنحو 300 عسكري إلى مناطق حدودية بين سوريا وتركيا وذلك تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه مع تركيا الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء تاس أن نحو 300 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية وصلوا إلى سوريا للقيام بعمليات خاصة ، مشيرة إلى أن هذه العناصر ستعمل على ضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات الكردية في عمليات الانسحاب من منطقة بعمق 30 كيلومتراً على الحدود التركية-السورية.

وأضاف البيان أيضاً أن 20 مدرعة عسكرية روسية أرسلت أيضاً كتعزيز إلى سوريا.